РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 ноя. Жителям городского округа Люберцы напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности вблизи и на водоемах в осенне-зимний период, сообщил представитель Люберецкого ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас».

Спасатели предупредили: с наступлением отрицательных температур вода в реках, озерах и прудах покрывается первым льдом, из-за этого увеличивается количество несчастных случаев.

Жителей просят не выходить на тонкий и неокрепший лед, не проверять его на прочность ударом ноги. Безопасная толщина льда для человека – не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой воде.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам 101 и 112.

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