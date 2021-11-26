Московские оперативники сумели задержать молодого водителя BMW X5 в результате погони со стрельбой на МКАД. Молодой человек не остановился после требования сотрудника ДПС, сообщает ТАСС.
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Московские оперативники сумели задержать молодого водителя BMW X5 в результате погони со стрельбой на МКАД. Молодой человек не остановился после требования сотрудника ДПС, сообщает ТАСС.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
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