РИАМО - 26 ноя. Жители Подмосковья могут получить «спортивный» налоговый вычет. Эту услугу готовы предоставить 120 спортучреждений региона, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

По словам заместителя председателя профильного комитета Мособлдумы Александра Легкова, более 120 спортивных организаций Московской области подали соответствующие заявки.

«Это фитнес-центры, муниципальные спорторганизации, индивидуальные предприниматели. Далее до 1 декабря Минспорт России собирает списки по субъектам и сводит в один перечень», - сказал он.

Для того, чтобы предоставлять налоговый вычет, организации должна соответствовать ряду критериям: организации не должно быть в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг, физкультура и спорт должны быть основным видом деятельности, в штате должны работать сотрудники, имеющие профильное образование не ниже среднего профессионального.

Сумма годовых затрат на физкультуру, с которых возможно будет получить «спортивный» вычет, не должна превышать 120 тыс. рублей. Вернуть можно 13%.

Оформление происходит через работодателя или в налоговой инспекции. Подать документы на вычет можно по расходам, которые понесет налогоплательщик в 2022 году.

Как получить налоговый вычет за занятия спортом>>