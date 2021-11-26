РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 ноя. В Подольске к новогодним праздникам установят светодиодные композиции «Арка Электро», «Часы с оленем», «Променад», «Снегирь», «Салют», «Млечный путь», «Таинственная башня», «Лесные гости», «Маска», «Книга с пером», «Под куполом Рождества» и многие другие, сообщает администрация округа.

После проведения закупочных процедур по поставке и монтажу новогоднего оформления к 20 декабря планируется провести дополнительную установку 26 видов светодиодных праздничных композиций по 20 адресам.

Композиции появятся в Подольске на бульваре Юности, в сквере Поколений, бульваре Льва Толстого, Пушкинском сквере, Благовещенском сквере, Юбилейном сквере, площади Славы, парке Талалихина, а также в поселке Дубровицы, в микрорайоне Климовск на Октябрьской площади, в парке «Дубрава» и Детском парке и в других местах.

Всего в общественных пространствах, в парках, на территориях дворов, а также предприятий и организаций планируется установить и украсить 152 ели.

В настоящее время специалисты МБУ «Подольский комбинат благоустройства» проводят ремонт и монтаж световых праздничных консолей на опоры уличного освещения на основных улицах округа. Всего установят 332 единицы по 13 адресам. Они появятся в Подольске на проспекте Ленина, улицах Кирова, Рабочая, Стекольникова, Клемента Готвальда, Большая Серпуховская, на площадях Славы, Ленина, Революционном проспекте, а также в микрорайоне Климовск на улицах Ленина, Индустриальная, Победы, на Октябрьской площади.

В рамках областной программы «Зима в Подмосковье» провели ребрендинг и изменили внешний облик баннеров акции для информационных щитов, указателей, остановочных павильонов и общественного транспорта. Городские перевозчики закупают брендированные наклейки для оформления подвижного состава. Также подрядные организации приступили к оформлению остановочных павильонов.

Концепция праздничного оформления территории к новогодним и рождественским праздникам предусматривает размещение 54 рекламно-информационных щитов, комплексное оформление 41 жилого дома, 22 предприятий, 11 торговых центров.