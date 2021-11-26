РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 ноя. В городском округе Котельники 25 ноября противогололедными реагентами обработали четыре улицы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы выполнили на дорогах и тротуарах в микрорайонах Ковровый, Силикат и Белая Дача, а также на Покровском проезде.

Сотрудники «Спецтранса» очистили участки от снега. Обработку пешеходных дорог выполнили вручную, для автодорог использовали специализированную технику. Работы выполнили в связи с резким ухудшением погоды.

24 ноября дорожные службы Подмосковья были переведены на усиленный режим работы из-за снегопада, за сутки рабочие региона очистили от снега и обработали противогололедными материалами более 21,6 тыс. км региональных дорог.