РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 ноя. Активисты «Молодой гвардии» в Котельниках вместе с сотрудниками администрации города и депутатами совета депутатов почтили память Героев России на площади у монумента «Журавли», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В 2015 году 24 ноября на территории Сирии был уничтожен российский Су-24. Экипаж катапультировался, однако во время приземления на парашюте из-за обстрела погиб подполковник Олег Пешков.

Также во время поисково-спасательной операции погиб российский военнослужащий Александр Позынич.

Пешков посмертно стал Героем Российской Федерации.