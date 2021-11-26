РИАМО - 26 ноя. Видеозаписи погони полицейских за BMW X5 на МКАД опубликовали на странице сообщества «Подслушано Королев» в социальной сети «ВКонтакте», на кадрах, снятых очевидцами, видно, как множественные экипажи ДПС преследуют искореженный автомобиль нарушителя и оказывают жесткое задержание.

Погоня произошла днем в пятницу в районе 30-го км МКАД. Пытаясь оторваться от полиции, водитель BMW снес несколько автомобилей, один из них загорелся. Для поимки нарушителя полицейским пришлось открыть огонь на поражение.

На опубликованной записи видно, как автомобиль BMW с разбитым кузовом и простреленными колесами уходит от погони, врезаясь в другие автомобили. После того, как автомобилем стало невозможно управлять, водитель выбегает в поле, его преследуют и задерживают полицейские.

Нарушителем оказался молодой человек, решение сдаться правоохранителям он принял только после того, как они открыли огонь на поражение. При задержании нарушитель был ранен. В багажнике его автомобиля обнаружили 6 килограммов мефедрона.

Видео погони полицейских за BMW на МКАД>>