РИАМО - 26 ноя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий о причинах увольнения руководителя ФСИН. Это не связано с резонансными событиями в колониях в России, сообщает «Газета.Ru».

Увольнение инициировал сам экс-руководитель ФСИН Александр Калашников. При этом это не было связано с сообщениями о пытках в российских колониях и СИЗО.

«Я не стал бы устанавливать какой-то прямой связи. Это было личное обращение главы ФСИН», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что сейчас проводится следствие, ФСИН и Генпрокуратура также разбираются в произошедшем.

«Проблемы там действительно имеются, но еще раз повторяю, это было личное обращение», — подчеркнул Песков.

Путин подписал приказ об увольнении Александра Калашникова с поста главы ФСИН 25 ноября. Новым руководителем ведомства стал замглавы МВД Аркадий Гостев.