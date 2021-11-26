РИАМО - 26 ноя. В пятницу на ВДНХ открылся самый большой каток столицы. Его площадь составляет более 20 тыс. кв. метров, передает корреспондент РИАМО.

Общий вес льда на самом большом катке столицы составляет около 3,6 тыс. тонн.

«Сегодня на ВДНХ мы открываем самый большой каток в Москве и даем старт зимнему сезону. В этом году его тема «сказочная зима». Все 3 зимних месяца гости катка будут видеть спектакли, шоу и концерты, а сегодня мы стартуем со «Снежной королевы» и «Щелкунчика», - рассказал руководитель пресс-службы ВДНХ Александр Жестков.

Торжественное открытие сопровождалось запуском новогодней иллюминации. В этот вечер зажгли около 1 млн лампочек. Они образуют светящийся тоннель и другие конструкции.

«Уникальность катка на ВДНХ в том, что он расположен в историческом месте, в окружении исторических павильонов и музеев. В этом сезоне мы предлагаем нашим посетителям экскурсии на коньках и уникальные комбо-билеты, которые позволят за один день посетить и каток, и музеи, и другие интересные места на ВДНХ», - сообщил Жестков.

Одной из особенностей катка является то, что на нем можно кататься даже при температуре плюс 10 градусов.

«Мы понижаем температуру холодильной установки, и он работает до плюс 10 градусов. Толщина льда от 10 до 12 см, он будет выдерживать», - пояснил специалист компании «Русский Лед Деволопмент» Александр Морозов.

Каток будет работать до 27 февраля 2022 года, со вторника по пятницу с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00. По выходным и праздникам площадку можно будет посетить с 11:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00.

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