РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 ноя. В автопарк МБУ «Подольский комбинат благоустройства» для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог приобрели уборочную комбинированную машину КМД-53605-Е5, сообщает администрация округа.

В зимний период дорожно-уборочная машина будет распределять противогололедный материал, очищать снег, удалять снежный накат и наледь с дорожного покрытия. В летний период с ее помощью будут мыть дорожное покрытие, знаки и элементы пути, закачивать воду, сметать мусор.

Всего с начала года в МБУ «ПКБ» поступило 9 единиц спецтехники. В том числе комбинированные дорожные машины на базе ГАЗона NEXT, самосвалы на базе КамАЗ-65115, фронтальные мини-погрузчики «Термит 1000».

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