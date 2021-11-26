РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 ноя. Для участников программы «Активное долголетие» в спорткомплексе «Котельники» провели занятие по настольному теннису, сообщает пресс-служба администрации города.

Этот вид спорта полезен для людей старше 55 лет. Занятия укрепляют сердечно-сосудистую систему, приводят давление в норму.

Тренировки проводят каждую первую и третью пятницу месяца по адресу в доме №8А микрорайона Белая Дача. Начало в 10:00.

В Подмосковье с 2019 года реализуется программа «Активное долголетие».