РИАМО - 26 ноя. Злоумышленники от имени компании, работающей в области права, предлагали гражданам внести изменения в их кредитные истории и получить на выгодных условиях займы, хотя на самом деле не имели реальной возможности это делать. Полицейские задержали членов преступной группы, их подозревают в совершении мошенничества, сообщается на сайте «МВД Медиа».

В офисе арендованного бизнес-центра в Москве подозреваемые заключали договоры с клиентами. Сразу после получения оплаты мошенники переставали выходить на связь.

«По имеющейся информации, от действий злоумышленников пострадало более 50 граждан, нанесенный материальный ущерб превысил 100 миллионов рублей. Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники московской полиции задержали предполагаемого лидера преступной группы и 10 ее участников. В офисе и в местах проживания злоумышленников провели 18 обысков, в ходе которых правоохранители изъяли деньги, печати, компьютерную технику, предметы и документы, которые могут послужить доказательствами в уголовном деле.

«Предполагаемый организатор мошеннической схемы заключена под стражу. Ее пособникам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности задержанных», – добавила Волк.