РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 ноя. В квартале Абрамцево и на Богородской улице Балашихи продолжается демонтаж незаконно построенных зданий. Завершить работы и вывезти весь строительный мусор планируется до 15 декабря текущего года, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Один из самостроев был возведен в частном секторе на улице Богородская. Люди жаловались на такое соседство, в связи с чем, администрация округа в судебном порядке в 2018 году обязала владельца снести здание. Несмотря на возбужденное ГУ ФССП России по региону исполнительное производство, должник, проживающий за пределами РФ, продолжал игнорировать требования судебного решения.

Администрацией Балашихи вместе с областным правительством и ГУ ФССП России по региону был выбран оптимальный путь решения затянувшейся проблемы – обращение в суд за предоставлением права на снос объекта и взысканием всех понесенных расходов с должника (около 12 млн рублей). Узнав об этом, собственник приступил к сносу здания самостоятельно.

Другой объект в квартале Абрамцево был признан судом самостроем в 2015 году. Многоквартирный дом, уже подключенный ко всем коммуникациям, собственник не собирался сносить, а пытался убедить приставов в том, что данное здание давно снесено и на участке уже располагается новое законное строение.

В связи с затянувшимся исполнением судебного решения и реальной угрозой создания в доме очередного незаконного хостела для мигрантов данный объект включен в госпрограмму «Безопасность Подмосковья», работы по сносу были субсидированы из бюджета Московской области.

Для сноса этого здания помимо специализированной организации привлекли аварийные экипажи Мособлгаза, сотрудников Россети и инспекторов Лосино-Островского национального парка.

По словам зампредседателя правительства - руководителя ГУРБ Подмосковья Романа Каратаева, в соответствии с поручением губернатора Андрея Воробьева управлением поставлен на особый контроль вопрос выявления строящихся и действующих незаконных хостелов, а также снос тех объектов, которые были возведены без разрешительной документации.

«За последние 2 месяца на территории региона удалось добиться сноса 4 незаконных строений в Мытищах, Пушкине и Одинцове, 3 самостроя в Одинцове и Балашихе находятся в стадии демонтажа, к сносу еще 3 зданий в Долгопрудном и Солнечногорске планируется приступить в ближайшее время», - заключил Каратаев.