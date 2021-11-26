РИАМО - 26 ноя. В Подмосковье прошло 30 аукционов на заключение договоров аренды областной земли с начала 2021 года. Всего для вовлечения в хозяйственный оборот передали в аренду более 500 га земли, сообщила пресс-служба Минмособлимущества.

Как рассказала министр имущественных отношений Наталья Адигамова, почти 490,3 га, переданных в аренду, предназначены для ведения сельского хозяйства. Еще 17 участков площадью свыше 11,4 га находятся в населенных пунктах, на них можно будет организовать бытовые, культурно-досуговые, торговые, гостиничные и другие проекты, а также разместить объекты дорожного сервиса и склада.

«Торги за право аренды областной земли помогают вовлечь земельные участки, которые находятся в собственности Московской области, в хозяйственный оборот. В результате проведенной работы нашлись пользователи для земельных участков в 19 городских округах Московской области», — сказал зампред Подмосковья – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Общая сумма, на которую были заключены договоры аренды, составила 74,5 млн рублей. Земельные участки, которые были сданы в аренду, находятся в Чехове, Раменском округе, Егорьевске, Бронницах, Серебряных Прудах, Шаховской, Дзержинском, Котельниках, Электрогорске, Орехово-Зуевском округе, Дубне, Ступине, Павловском Посаде, Домодедове, Истре, Пушкинском округе, Балашихе, Шатуре и Кашире.

«Если говорить про поступления, то переданные в аренду земельные участки коммерческого использования принесут в областной бюджет более 70,2 млн рублей в год, а сельхозземли – 4,3 млн рублей в год», – отметила Адигамова.

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