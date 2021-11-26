РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 ноя. Воспитанницы Спортивной школы олимпийского резерва «Белка» заняли призовые места на открытии зимнего сезона по выездке в конноспортивном клубе «Белая Дача» в программе «Предварительный приз А для детей», сообщает пресс-служба администрации Котельников.

В зачете для любителей 2 место завоевала Дарья Дьячкова на лошади по кличке Бэха.

Маргарита Чичканова получила 3 место в зачете для детей. На лошади по кличке Листопад она выполнила норматив второго юношеского разряда.

Спортсмены из Котельников заняли ряд призовых мест на первенстве по рукопашному бою>>