РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 ноя. В городском округе Котельники была организована работа пункта по правовому консультированию несовершеннолетних и их законных представителей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Консультации проводила заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и их прав горокруга Котельники Ирина Ярцева и представитель уполномоченного по правам человека в Московской области в горокругах Дзержинский, Лыткарино, Котельники Виктория Парахина.

Жители получили правовую информацию и литературу из библиотеки уполномоченного.