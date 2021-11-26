РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 ноя. Победителя традиционного конкурса среди матерей-предпринимателей Московской области определили в подмосковном Красногорске в пятницу, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Пятнадцать жительниц Подмосковья приняли участие в интенсивной обучающей программе и конкурсе «Мама-предприниматель». Финал состоялся во Дворце культуры «Подмосковье» в пятницу. Финалисток приветствовали заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин, председатель Московского областного регионального отделения Союза женщин России, президент благотворительного фонда «Исток» Екатерина Богдасарова, временно исполняющий полномочия главы горокруга Красногорск Дмитрий Волков.

«Главная отличительная черта женщин, занимающихся предпринимательством, - многозадачность. Они занимаются сразу всем – бизнесом, семьей, руководят несколькими сферами и, главное, во всем достигают успеха», - сказал Духин.

Он напомнил, что в Подмосковье реализуют меры поддержки малого и среднего предпринимательства.

«Союз женщин России активно поддерживает женское лидерство, женское предпринимательство. У нас запущено несколько проектов», - сказала Екатерина Богдасарова.

Она добавила, что на телеканале «360» выходит цикл передач «Формула успеха», посвященных женщинам предпринимателям.

«Желаю вам достичь таких вершин, чтобы мы смогли снять о вас такую передачу. Успехов вам!» - пожелала конкурсанткам Богдасарова.

Дмитрий Волков поздравил участниц конкурса с наступающим Днем матери.

«Ваш успех в предпринимательстве обусловлен тем, что вы реализуете себя в главном, в материнстве», - отметил руководитель муниципалитета.

Победителем конкурса стала участница из Чехова Нина Колесник.

«Мой проект – это изготовление сувенирной продукции для офицеров. Благодаря эффектному изготовлению, я создала подарок премиум-класса», - сказала Колесник.

Победительница получила грант на дальнейшее развитие проекта в размере 100 тысяч рублей от благотворительного фонда Amway.