РИАМО - 26 ноя. Деятельность Новоясеневского рынка в Юго-Западном административном округе столицы могут приостановить на срок до 90 суток за нарушения требований Covid-безопасности, сообщает столичный оперштаб.

Во время проверки торговой площади инспекция выявила ряд нарушений требований Роспотребнадзора, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В торговых залах посетители и сотрудники находились без масок и перчаток. Администрация рынка никак не контролировала выполнение этих обязательных мер.

По итогам проверки Новоясеневскому рынку грозит штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

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