РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 ноя. Член фракции «Единой России» в совете депутатов Люберец Дмитрий Крестинин на комиссии по безопасности дорожного движения вынесет вопрос об устройстве пешеходного перехода к Наташинскому парку, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Горожане составили и подписали коллективное обращение. В районе дома №4 корпуса 1 на улице Коммунистической нет тротуара. Чтобы зайти в парк, жители вынуждены идти по автомобильной дороге.

«Контроль исполнения обращения остается за партийным активом. На ближайшем заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа Люберцы я вынесу данную инициативу на рассмотрение», - сказал Крестинин.

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