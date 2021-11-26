РИАМО - 26 ноя. Дорожные пробки в 8 баллов из 10 возможных образовались на улицах Москвы, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Особенно сильные затруднения в движении транспорта наблюдаются на Третьем транспортном кольце, Садовом кольце, а также на большинстве дорог в центре столицы.

Крайне перегружены дороги в районе станций метро «Парк культуры», «Таганская», «Дубровка» и «Петровский парк». Сильнейшие пробки наблюдаются на шоссе Энтузиастов, улице Красная Пресня, а также на некоторых участках проспекта Вернадского и Ломоносовского проспекта.

Ситуация на дорогах столицы улучшится к 20 часам, когда пробки спадут до 5 баллов. К 21 часу пробки ослабнут до 3 баллов.