РИАМО - 26 ноя. В Москве состоялась «Гонка Универов», в которой приняли участие 35 вузов и 15 молодежных НКО столицы. Трансляцию студенческого онлайн-шоу посмотрели боле полумиллиона зрителей, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета общественных связей и молодежной политики города.

Участникам битвы нужно было пройти «Гонку героев», «Квест-лабиринт» и «Лазер-Таг», чтобы продемонстрировать свою силу, выносливость и интеллектуальные способности. Сотрудники университетских пресс-служб прошли «Медиа-кросс».

«Современное поколение очень мобильно, увлекается спортом и здоровым образом жизни. И сегодняшнее шоу – ответ на позитивные запросы студенчества. Здесь соединены физические упражнения, новизна спортивных состязаний, дух здорового соперничества и командной работы», – отметила председатель комитета Екатерина Драгунова.

Трансляция шоу велась в официальной группе «Молодежь Москвы» в соцсети «ВКонтакте». Комментировали событие спортивный журналист Василий Уткин и блогер Артур Бабич.

Победу в общем зачете одержала команда МФЮИ, на втором месте – МИСИС, третье у РХУТ им. Д.И. Менделеева. Самыми спортивными были признаны студенты РЭУ имени Г.В. Плеханова, самыми интеллектуальными – ребята из МИСИС, в киберспорте лучший результат показали студенты из МГТЦ имени Н.Э. Баумана.

Завершилось мероприятие онлайн-концертом популярного исполнителя L'One и лазерным шоу.