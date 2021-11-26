РИАМО - 26 ноя. 1 декабря в Видном пройдет VIII съезд совета муниципальных образований Московской области, сообщает пресс-служба совета.

В мероприятии примут участие члены правительства Московской области, депутаты Московской областной думы, главы и председатели советов депутатов муниципальных образований региона, руководство Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления и Общероссийского конгресса муниципальных образований.

В рамках съезда будут подведены итоги работы ассоциации за 2019-2021 гг., внесены изменения в устав организации, избраны органы управления совета. Также состоится церемония награждения представителей органов публичной власти Московской области.

Мероприятие состоится 1 декабря 2021 года в 14:00 по адресу: Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д. 22А, Дворец культуры «Видное».