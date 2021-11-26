РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 ноя. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров оценили ход строительства двух новых дошкольных учреждений, расположенных на улицах Твардовского и Заречная, объекты планируют открыть в сентябре 2022 года, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Строительство ведется в рамках государственной программы «Образование». На улице Твардовского детский сад будет готов принять 80 детей. Воспитанники будут ходить в учреждение, выполненное по-современному дизайн-проекту. Стоимость объекта составит около 140 млн рублей.

«В этом микрорайоне это очень важный объект, потому что жители очень просили построить для них детский сад. Важно, что мы оперативно движемся, сегодня мы видим, что идут подготовительные работы, залит фундамент, началось возведение каркаса здания. До июня объект будет сдан, потом введен в эксплуатацию. Будет современное учреждение, в котором будет комфортно всем. Хороший подрядчик, это важно», - сказал Брынцалов.

Брынцалов добавил, что работы идут в соответствии с графиком и вместе с Сергеем Юровым он будет контролировать данный объект, чтобы учреждение было сдано вовремя.

Детский сад в микрорайоне Южный на 125 воспитанников возводят на улице Заречная вблизи дома № 28.

«Здесь детский сад тоже очень необходим, жители просили, я знаю, что уже записываются в этот сад. Надеемся, что все будет сделано в срок, те, кто этого ждет будет рад. Стоимость этого объекта больше – почти 200 млн рублей», - подчеркнул Брынцалов.

Средства на реализацию проектов выделили из регионального и муниципального бюджетов. Юные балашихинцы смогут пойти в новые дошкольные учреждения, начиная с сентября 2022 года.