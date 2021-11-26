РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 ноя. Владельцев торговых предприятий на территории городского округа Люберцы пригласили поучаствовать в конкурсе на лучшее новогоднее оформление, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Руководителям крупных торговых предприятий рекомендуем установить на прилегающей территории новогодние ели, активно использовать элементы вечернего светового оформления на фасадах зданий. Владельцам нестационарных торговых объектов необходимо произвести монтаж светодиодной ленты на технические поверхности павильонов», - сказал заместитель главы администрации горокруга Владимир Семенов.

По его словам, в Люберцах планируют празднично оформить 714 торговых объекта. На территории округа откроют 3 тематические ярмарки и 16 елочных базаров.

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