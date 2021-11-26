РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 ноя. Глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин поздравил жительниц муниципалитета с Днем матери, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

В пятницу в молодежном центре «Победа» прошел праздничный концерт, посвященный празднику.

«Уважаемые мамы, мама - это для многих первое слово, которое человек произносит в своей жизни. Быть мамой - это не только огромный почет, но и огромная ответственность. Я от всех сыновей, от всех мужей говорю вам огромное спасибо за ту теплоту, нежность, заботу, которую вы проявляете. <...> Это семейный праздник, это время собраться всей семьей, сказать друг другу самые теплые, нежные слова, слова любви и признательности. Спасибо вам огромное за ваш труд, вашу заботу и вашу любовь», - сказал Ежокин.

Он добавил, что в стране, в области и в городском округе Домодедово Дню материнства всегда уделяется и будет уделяться самое огромное внимание.

«Мы уже выделили 740 участков многодетным семьям. В этом году, максимум, в январе 2022 года, мы выделим еще 209 участков. В целом мы эту традицию будем продолжать», - отметил Ежокин.

Также жительниц поздравил депутат Московской областной думы Олег Жолобов.

Матерей Домодедова за безупречное исполнение гражданского и материнского долга, активную жизненную позицию, большой вклад в патриотическое, духовное и нравственное воспитание детей наградили почетными грамотами и благодарственными письмами главы городского округа.

День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2021 году он выпал на 28 ноября.

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