РИАМО - 26 ноя. Соцсеть «Одноклассники» запустила сервис «Воспоминания». Пользователи смогут создать или получить созданные алгоритмами ОК ролики со слайд-шоу из опубликованных снимков, сообщила пресс-служба социальной сети.

Запуск сервиса приурочен ко Дню матери. Накануне праздника алгоритмы соцсети автоматически выберут фотографии, на которых пользователи отмечали своих мам, и создадут на их основе мини-фильм. Сами пользователи смогут изменить название ролика, выбрать фоновую музыку из каталога, изменить порядок снимков или убрать из слайд-шоу неудачные фото.

Вскоре сервис появится на витрине мини-приложений в «Одноклассниках». Воспользоваться сервисом можно будет как в приложениях для смартфонов, так и в компьютерной версии.

Также «Одноклассники» будут создавать и предлагать на выбор пользователей видеоролики из фотографий к конкретным датам. Они тоже будут появляться в ленте новостей, при желании ими можно будет отправить друзьям.

Кроме того, ко дню матери соцсеть выпустила социальный ролик «Мам, смотри!», призванный напомнить о важности времяпрепровождения с родным человеком.

«Одноклассники» развивают персонализированный контент и помогают пользователям самовыражаться. Например, 8 марта соцсеть выпустила созданное на основе алгоритмов нейросети видео. В нем были выбраны близкие друзья пользовательниц сайта, с которыми они чаще всего переписывались, к чьим публикациям оставили наибольшее число комментариев или поставили «классы» к постам.