РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 ноя. УК ООО «Достояние» по предписанию Госжилинспекции региона отремонтировала крышу и следы многолетних протечек на последнем этаже второго подъезда 9-этажного дома №6 по улице Советской в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, в отношении УК возбудили административное дело по части второй статьи 14.1.3 КОАП РФ, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Жительница многоквартирного дома обратилась в Госжилинспекцию с жалобами на многолетние протечки кровли во время проливных дождей в ее квартире. Она отметила, что УК просто не в силах справиться с ремонтом, а ведро для сбора воды с потолка и искрящаяся электропроводка стали неотъемлемой частью жизни ее квартиры. Во время выездной проверки инспекторы выявили нарушения в содержании дома.

УК ООО «Достояние» получила предписание: починить крышу, устранить следы протечек на стенах и потолке последнего этажа подъезда и приквартирного тамбура. В отношении организации возбудили административное дело за неисполнение прямых обязанностей по управлению МКД. В установленный инспекторами срок УК выполнила предписание в полном объеме и провела необходимый ремонт.

По словам руководителя Госжилинспекции региона Ольги Фединой, неисправная кровля может отравить жизнь не только жильцам последних этажей, но и сотрудникам УК, которые недостаточно добросовестно содержат общее имущество собственников.

«Люди не могут годами молча страдать от протечек, они неизбежно будут искать помощи у надзорных органов. А мы методом предписаний, административных протоколов и штрафов будем напоминать УК, что их прямые обязанности проводить регулярные осмотры, выявлять неисправности и оперативно их устранять», - подчеркнула Федина.