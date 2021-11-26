РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 ноя. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в областном штабе по ситуации с коронавирусом.

С начала пандемии в Красногорске выявили 29 548 случаев инфицирования.

В Подмосковье за минувшие сутки выявили 1 812 случаев заболевания коронавирусом. Всего на данный момент в Московской области выявлено 581 202 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 10 227 человек. Выздоровели и выписались 513 994 человека.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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