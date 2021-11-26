РИАМО - 26 ноя. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов в торжественной обстановке вручил паспорта 14 юным жителям муниципалитета. Традиционная церемония проходила на территории парка «Патриот», в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», сообщает пресс-служба администрации округа.

Иванов напомнил ребятам, что они являются гражданами великой страны с богатой историей. Он также напомнил им о новых правах и обязанностях.

«У любого взрослого человека есть не только права и свободы, но и определенные обязательства перед своей страной и обществом. В этот день я желаю вам стать достойными и законопослушными гражданами России. Берегите, любите и цените свою родину», — подчеркнул глава Одинцовского округа.

Участие в мероприятии приняла также директор центра «Авангард» Дарья Борисова.

«В добрый путь! Это очень торжественный и волнительный момент. Мы рады, что традиция вручать паспорта именно здесь, в «Авангарде», приживется и надолго сохранится», — сказала Борисова.

Каждому участнику встречи вместе с паспортом вручали книгу Николая Карамзина «История государства Российского». В этом подарке заложен особый смысл: любовь и уважение к своей стране невозможны без глубокого знания ее истории.