РИАМО - 26 ноя. В администрации Ленинского округа состоялась встреча с видновскими школьниками – призерами Всероссийского конкурса «Большая перемена» – и их родителями. Глава округа Алексей Спасский вручил ребятам благодарности, сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

За чашкой чая школьники поделились своими впечатлениями от участия в конкурсе и дальнейшими планами.

Ученица десятого класса Видновской школы №7 Мария Усанова уже второй год подряд становится победительницей этого престижного конкурса. Одиннадцатиклассники Анастасия Семененко и Тимофей Ануров также успешно прошли конкурсные испытания и приняли участие в финале, который проходил в международном детском центре «Артек».

«Гордимся, что наши ребята оказались в числе сильнейших среди 2,5 миллионов учащихся со всей страны. Уверен, впереди у них еще больше достижений и побед. Отдельная благодарность родителям и наставникам», - подчеркнул Спасский.

Всего в этом году в конкурсе «Большая перемена» приняли участие около 2,5 тысяч учащихся из Ленинского округа. Он проводится в рамках президентского нацпроекта «Образование».

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