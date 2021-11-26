РИАМО - 26 ноя. Глава Минобороны России Сергей Шойгу вручил губернатору Московской области Андрею Воробьеву Почетный кубок за высокие результаты в организации межведомственного взаимодействия. Церемония вручения прошла на VII Межведомственной научно-практической конференции, которую проводит министерство обороны РФ, сообщается в аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона в «ВКонтакте».

Подмосковье получает такую награду третий год подряд. Область сотрудничает с военным ведомством по разным направлениям.

Здравоохранение

С начала пандемии в госпитале в парке «Патриот» вместе с военными медиками удалось сохранить жизни и вылечить 8 тыс. пациентов. В Истре при участии министерства обороны РФ строят новую больницу на 160 коек и поликлинику на 160 посещений в сутки. Там смогут лечиться как военные, так и местные жители. Объект планируют ввести в эксплуатацию летом следующего года.

Организовано взаимодействие подмосковной Госавтоинспекции и Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского Минобороны России при оказании помощи тяжело пострадавшим при ДТП. С начала 2021 года в госпиталь доставили 123 человека, 58 из них – санитарной авиацией.

Модернизация военкоматов

страница пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья в «ВКонтакте»

Военные комиссариаты приобретают современный вид. Их услуги переводят в цифровой формат. Подмосковье стало первым регионом, с которым подписали соответствующее соглашение. Проект «Мой военкомат» начался в июле. 6 видов справок можно получить на региональном портале госуслуг и в МФЦ. Срок предоставления уменьшился до 1 дня.

Комиссариаты выдают 43 вида справок. К концу года их планируют все оцифровать. Сейчас встать на воинский учет и сняться с него можно в режиме онлайн.

Оптимизацию начали с 2 самых массовых услуг: выдача справок (43 вида) – 200 тыс. обращений в год, воинский учет – 150 тыс. обращений в год (постановка, снятие, внесение изменений и выдача документов взамен утраченных).

Услуга по воинскому учету внедряется на региональный портал госуслуг. Для формирования списков граждан при первичной постановке на воинский учет сейчас нужно более 1,5 месяцев. Благодаря переводу списков в цифровой реестр и организации электронного взаимодействия в МВД, ФНС, ПФР, Минобразования и Минздравом этот процесс сократится до 7 дней.

Здания комиссариатов приведут к единому стандарту. Их отремонтируют, там появятся современное оборудование и мебель, их переведут на надежную и удобную цифровую платформу. В Одинцове сейчас реализуют пилотный проект, это будет образец всех военкоматов в стране.

Модернизацию военкоматов в Подмосковье ведут с учетом приоритетности. В первую очередь вместе с Одинцовским военкоматом включены здания военных комиссариатов в Красногорске, Домодедове, Балашихе, Подольске, Люберцах и областной сборный пункт в Железнодорожном.

«Примером служит Московская область. Андрей Юрьевич (Воробьев - ред.), спасибо за проект, который вы начали, и сделали такой «трафарет», чтобы мы дальше его распространяли по всей стране. У нас из 85 субъектов РФ соглашение подписано с 40 субъектами, еще 43 - в стадии подписания. В целом, я надеюсь, что с 2023 года у нас будут самые современные комиссариаты», — сказал Шойгу.

Конференция Минобороны

На VII Межведомственной научно-практической конференции обсудили широкий спектр вопросов, посвященных истории становления и роли межведомственных отношений в формировании и обеспечении обороны государства.

На выставке в рамках конференции Московская область представлена большим мультимедийным стендом о сохранении исторической памяти. В него вошли подлинные артефакты из кремлей Дмитрова, Зарайска, Коломны, Сергиево-Посадского музея-заповедника и промышленных предприятий. Выставка охватывает период от становления Московской Губернии и до нашего времени.

Стенд получил название «История развития системы межведомственного взаимодействия от древнерусского государства до настоящего времени».

Так, на экспозиции можно увидеть более 50 ед. оружия и монет. Период, представленный на выставке, разбит на 10 исторических этапов.