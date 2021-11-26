РИАМО - 26 ноя. В столичную больницу госпитализировали модель Алену Ефремову, которая стала известна широкой публике после того, как ее избил стример Mellstroy. Врачи диагностировали у девушки отравление психодислептиками. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Модель забрали из дома на Котельнической набережной. Сейчас она находится под наблюдением медиков.

В прошлом году Mellstroy во время прямого эфира ударил 21-летнюю Ефремову лицом об стол, она обратилась в полицию. У нее зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. В момент инцидента в апартаментах в «Москва-сити» присутствовали гости, а стрим смотрело несколько тысяч человек.

Настоящее имя блогера — Андрей Бурим. После инцидента на него завели уголовное дело по статье «Побои».