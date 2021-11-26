РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 ноя. На территории городского округа Люберцы с 1 декабря свою работу прекратят два клиентских офиса МособлЕИРЦ, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Отделы расположены по адресам: улица Куракинская, дом №6 и 3-е Почтовое отделение, корпус 9.

«Без комиссии оплатить счета за ЖКУ, передать показания приборов учета жители могут в личном кабинете на сайте www.мособлеирц.рф, в мобильном приложении «МособлЕИРЦ Онлайн» или через кнопку моментальной оплаты «Оплатить квитанцию онлайн» на главной странице сайта расчетного центра», - сказал заместитель главы администрации округа Василий Власов.

Получить информацию можно по телефонам контактного центра: 8 (496) 245-15-99 и 8 (499) 444-01-00, каждый день с 8:00 до 22:00.

По вопросам, связанным с расчетами за жилищно-коммунальные услуги, жители могут обращаться в офисы МособлЕИРЦ по следующим адресам:

г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 211, пн.-пт. 8:00 - 20:00, без перерыва;

г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 123А, пн.-чт. 8:00 - 17:00, пт. 8:00 - 16:00, перерыв 12:00 - 13:00;

г. Люберцы, ул. Строителей, д. 11А, пн.-чт. 8:00 - 17:00, пт. 8:00 - 16:00, перерыв 12:00 - 13:00;

г. Люберцы, ул. Московская, д. 11А, пн.-чт. 8:00 - 17:00, пт. 8:00 - 16:00, перерыв 12:00 - 13:00;

г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17, пн.-чт. 8:00 - 17:00, пт. 8:00 - 16:00, перерыв 12:00 - 13:00;

п. Томилино, ул. Гоголя, д. 19, пн.-чт. 8:30 - 17:30, пт. 8:00 - 16:30, перерыв 13:00 - 14:00;

п. Красково, ул. КСЗ, д.17, пн.-чт. 8:30 - 17:30, пт. 8:00 - 16:30, перерыв 13:00 - 14:00;

п. Октябрьский, 60 лет Победы, д.6, пн.-чт. 8:00 - 17:00, пт. 8:00 - 16:00 перерыв 12:00 - 13:00;

п. Малаховка, Быковское ш., д. 3 А, вт., чт. 8:00 - 17:00, перерыв 12:00 - 13:00;

д. Марусино, Заречная, д. 37, корп. 4, пн., вт. 8:30 – 16:30, перерыв 13:00 – 14:00;

г. Люберцы, Комсомольский пр-т, д. 22, вт., чт. 9:00 - 18:00, перерыв 13:00 - 14:00;

г. Люберцы, Весенняя, д. 14, вт., чт. 9:00 - 18:00, перерыв 13:00 - 14:00.