РИАМО - 26 ноя. Московские оперативники сумели задержать молодого водителя BMW X5 в результате погони со стрельбой на МКАД. Молодой человек не остановился после требования сотрудника ДПС, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в районе 30-го км МКАД. Известно, что водитель задел несколько автомобилей. По данным СМИ, один из них загорелся. Сейчас лихач задержан.

После поимки лихача в его авто нашли 6 килограммов мефедрона.

При задержании водитель BMW был ранен. После того, как полиция начала огонь на поражение, он решил сдаться.

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