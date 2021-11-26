РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 ноя. Проект МУП «Водоканал» Подольска по реконструкции очистных сооружений признали лучшим на III Всероссийском конкурсе «Надежный партнер — экология», сообщил глава городского округа Николай Пестов.

Проект подольского предприятия по реконструкции блока сооружений биологической очистки городских очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков на Домодедовском шоссе, 25Б признан лучшим в номинации по снижению негативного воздействия промышленных предприятий и предприятий жилищно-коммунального хозяйства на водные объекты.

Реконструкция стала возможна при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

На конкурсе оценивались проекты, реализованные в 2020 году. Всего на участие в конкурсе подали заявки более 300 предприятий и организаций из более чем 50 регионов России. В этапе онлайн-голосования приняли участие почти 60 тысяч человек.