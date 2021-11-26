РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 26 ноя. Полицейские в Щелкове задержали женщину, подозреваемую в краже из магазина. В ее отношении возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В полицию поступило заявление от представительницы коммерческой организации о том, что неизвестная, находясь в торговом зале магазина на улице Зубеева, похитила с полок товары на сумму более 9 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлена и задержана 41-летняя жительница одной из республик ближнего зарубежья.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».