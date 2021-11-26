РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 ноя. Подольский хоккейный клуб «Витязь» выиграл со счетом 2:3 по буллитам у уфимского «Салавата Юлаева» в четверг в Уфе в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщает пресс-служба клуба.

Встреча прошла на стадионе «Уфа-Арена». «Витязь» прервал свою 6-матчевую серию поражений и покинул последнюю строку в таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» проиграл 3-й матч подряд.

Уфимцы в этот вечер проводили ретро-матч перед юбилеем клуба, поэтому хозяева очень хотели победить. В стартовом периоде большую часть «Витязи» оборонялись. Плодом усилий уфимцев стала шайба Виктора Тихонова.

В команде «Витязей» дважды прицельно стрелял Никита Гончаров, он в этот вечер провел 50-й матч за «Витязь» в КХЛ. Однако вратарь Александр Шарыченков играл надежно.

Перед матчем вспомнили о грядущей 100-й шайбе Федора Малыхина, но, выйдя вдвоем против защитника, капитан отдал шайбу под бросок Нико Оямяки. Финн не промахнулся и счет стал 1:1. Завершить период ничьей не получилось: гол Александра Кадейкина состоялся за 5 секунд до перерыва.

И все же «Витязи» завелись, вся команда самоотверженно сражалась, и гол удался Ильей Аркалову. После основного времени счет стал 2:2.

В овертайме произошел фантастичный хоккей и потрясающая интрига. Зрители в восторге ревели после того, как Илья Ежов на второй минуте овертайма покинул ворота.

Обратная замена была невозможна, а уфимцы дважды перехватывали шайбу и выкатывали на пустые ворота. В первом случае шайба разминулась со стойкой, а во втором - защитник Валттери Кемиляйнен по-футбольному бросился вперед и своим телом выбил шайбу из зоны «Витязей». Только благодаря оффсайду игру остановили и Ежов возвратился в рамку.



Эти полторы минуты для команды длились долго. На буллитах удача повернулась лицом к Кадейкину и он оформил дубль.

Броски Виктора Тихонова и всех остальных уфимцев молодой вратарь «Витязей» Максим Клоберданец парировал. В итоге дубли у Аркалова и Оямяки: по голу в игре и на буллитах.