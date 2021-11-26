РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 ноя. Премьера мюзикла Владимира Высоцкого «Алиса в Стране чудес» состоится 11 декабря в Балашихинском ДК «Савввино», начало в 17:00, сообщила организатор мероприятия Людмила Букмаер.

Пластинка «Алиса в Стране чудес» с музыкой В. Высоцкого по мотивам одноименной сказки Льюиса Кэрролла была опубликована студией «Мелодия» в 1976 году. Спустя 45 лет Московская областная филармония, вдохновившись этой пластинкой, представляет свой вариант — сценическую версию мюзикла.

«Знакомый с детства сюжет, прекрасные мелодии и тексты песен Владимира Высоцкого, фантастический мир компьютерной игры — этот спектакль для всей семьи. Взрослым сказка напомнит любимую пластинку, которую они слушали когда-то, а детям поможет познакомиться с замечательной музыкой и текстом!»,- сказала Букмаер.

Она добавила, что исполнителями главных ролей в постановке являются солисты Молодежного музыкального театра Московской областной филармонии. Мюзикл идет в сопровождении уникального коллектива — Государственного оркестра «Гусляры России» (художественный руководитель — народный артист России Юрий Евтушенко, главный дирижер — заслуженный артист России Максим Евтушенко.

По словам режиссера спектакля Олеси Невмержицкой, сказка «Алиса в стране чудес» подходит ко всем временам и может прочитываться по-разному.

«Когда я слушала эту сказку на пластинке, она мне напомнила формат компьютерной игры: как будто несколько человек из разных городов играют, общаются, при этом могут комментировать свои действия или говорить о каких-то совсем отвлеченных вещах. Главная задумка в том, что это не ретроистория, а адаптация сказки для современного ребенка, современный способ общения»,- подчеркнула Невмержицкая.

Герои мюзикла — молодые люди, увлеченные компьютерными играми, которые во время спектакля превращаются в персонажей игры из сказки: в Алису, Шляпника, Чеширского кота или Попугая-пирата. На большом экране зритель может наблюдать за игрой и становиться ее соучастником. В спектакле много пластических номеров.

Вход на мероприятие осуществляется без QR-кода. Билеты для сотрудников и друзей можно приобрести с 10% скидкой по промокоду - дети10 на сайте.

Премьерные спектакли также пройдут в декабре текущего года в Дзержинском и Фрязине.

Более подробную информацию можно узнать на сайте Московской областной филармонии.