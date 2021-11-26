РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 ноя. В спортивной школе Олимпийского резерва городского округа Люберцы 27 и 28 ноября за Кубок Московской области по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин поборются порядка 150 спортсменов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Соревнования на призы заслуженного мастера спорта Владимира Каныгина начнутся в 11:00.

Состязания – отборочный этап Кубка России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин в 2022 году и молодежного Первенства России 2022.

Соревнования по конному спорту прошли в Котельниках>>