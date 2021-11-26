РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 ноя. Матерей и вдов воинов-интернационалистов, погибших при выполнении воинского долга, поздравили в Подольске в преддверии празднования Дня матери, сообщает пресс-служба администрации округа.

25 ноября в преддверии празднования Дня матери по поручению главы Подольска Николая Пестова заместитель главы администрации по вопросам социальных коммуникаций и молодежной политике Татьяна Ропот поздравила матерей и вдов воинов-интернационалистов, погибших при выполнении воинского долга. Женщинам вручили букеты цветов и подарки от администрации муниципалитета. Также к поздравлению матерей присоединились депутаты горсовета, представители молодежных общественных организаций.

«В воскресенье мы отметим добрый и любимый всеми праздник — День матери. В связи с этим в городском округе Подольск проходят различные мероприятия. Мы поздравляем матерей, воспитывающих детей в многодетных семьях, взявших в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей, и мам, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья», - сказала Ропот.

Она отметила, что есть особая категория женщин, дети и мужья которых погибли во время военных действий в Афганистане и Чечне. От имени Пестова она сказала им слова благодарности и глубокого уважения, а также искренней признательности.

«Для нас большая честь поздравить их с праздником. Хочется, чтобы в этот день у каждой из них было хорошее настроение. Мы желаем им крепкого здоровья, мира, душевного тепла», - добавила Ропот.

Мария Жежец потеряла мужа, который выполнял свой интернациональный долг во время боевых действий в Афганистане. Она поблагодарила представителей администрации за оказанное внимание и подарки.

«Я тронута до глубины души! Хочу отметить, что Пестов всегда уделяет нам большое внимание и прислушивается к нашим просьбам — он сдержал свое слово и помог нам с сыном получить жилье. Спасибо ему большое! Спасибо огромное всем!» - сказала Жежец.