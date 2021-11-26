РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 ноя. В подмосковном Подольске за минувшие сутки выявили 89 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе зафиксировали 21 965 случаев заражения, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Подмосковье выявили 1 812 случаев заболевания.

С начала пандемии в Московской области выявлено 581 202 случая Covid-19, скончались 10 227 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 513 994 человека.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122, информацию также можно получить на сайте covid.mz.mosreg.ru.

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