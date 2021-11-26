РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 ноя. В Королеве возбудили уголовное дело за самоуправство, в одной из квартир на улице Коммунальной, 28 незаконно были установлены вентили, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По факту незаконной установки вентиля на трубопроводе в одной из квартир дома, расположенного на улице Коммунальной в Королеве, повлекшей отсутствие отопления в 16 квартирах, дознавателем Отдела дознания УМВД по Королеву возбуждено уголовное дело за самоуправство.

Ранее в дежурную часть Костинского отдела полиции поступило заявление от представителя управляющей компании одного из многоквартирных домов, расположенных на улице Коммунальной, о том, что жительница одной из квартир не предоставляет доступ работников ЖЭУ для обследования приборов отопления. В некоторых квартирах отсутствовало отопление.

До этого женщине неоднократно выдавались предписания о предоставлении доступа в жилое помещение для обследования приборов отопления, которые она игнорировала. Также в дежурную часть Костинского отдела полиции поступило заявление от жительницы данного дома об отсутствии у нее в квартире отопления и в котором она просит принять меры к жильцам квартиры, которые перекрыли трубопровод отопления.

Действиями неустановленного лица был причинен существенный ущерб владельцам квартир дома по улице Коммунальной и по постановлению Королевского городского суда в ходе проведения осмотра указанной квартиры были изъяты вентили, незаконно установленные на трубопроводе отопления.