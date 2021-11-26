РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 ноя. Подольский территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Московской области открыл горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, задать вопросы можно до 1 декабря, сообщает администрация округа.

Мероприятие приурочили ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечают 1 декабря.

Вопросы о профилактике ВИЧ-инфекции граждане могут задать по телефонам Подольского территориального отдела 8 (496) 764-29-09, филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 8 (496) 764-60-98.

«Горячая линия» будет работать по 1 декабря.