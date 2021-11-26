РИАМО - 26 ноя. Сотрудники правоохранительных органов Москвы в интернете выявили профили трех блогеров, которые снимали видео опасного управления машиной и выкладывали в Сеть, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Проверка показала, что пользователи нарушили ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

«В настоящее время судом в полном объеме удовлетворены требования прокуратуры города Москвы о признании информации, которая была размещена на этих страницах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что Госавтоинспекция продолжить выявлять неприемлимый контент с точки зрения безопасности дорожного движения.