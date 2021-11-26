РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 ноя. Воспитанники спортивной школы «Котельники» заняли призовые места на Открытом городском турнире по боксу «Люберецкая перчатка», сообщает пресс-служба администрации города Котельники.
В соревнованиях участвовали спортсмены 2005-2007 годов рождения.
Первое место заняли Вячеслав Ганжа в весе 63,5 килограмма, Вячеслав Лобанов – 60 килограммов и Шамиль Сулейманов – 30 килограммов.
На втором месте оказались Муин Хасанов – 40 килограммов, Аюб Хасанов – 60 килограммов, Иван Шобей в весе 67 килограммов, Владимир Авакян – 80 килограммов и Гарик Аванесян – 80 килограммов.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии