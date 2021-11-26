РИАМО - 26 ноя. Более 42 тыс. разрешений такси было аннулировано в Московской области с начала 2021 года. Почти треть из них были оформлены через посреднические фирмы, сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

От ранее выданных разрешений было аннулировано более 30% ранее выданных разрешений. Чаще всего лицензии отзывали из-за несоответствия автомобиля региональному стандарту (на автомобилях не были установлены опознавательный фонарь на крыше и отсутствовали шашечный пояс, желтые и серые полосы).

Некоторые водители не проходили обязательные медосмотры перед выходом на рейсы или не имели 3-летнего водительского стажа. Также часто происходило снятие с налогового учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей или при оформлении разрешений были использованы поддельные документы.

Минтранс Подмосковья вместе с сотрудниками правоохранительных органов системно пресекает деятельность недобросовестных перевозчиков. Так, выявлением соответствия атрибутики автомобилей с ноября 2021 года занимается нейросеть.

Сейчас в Подмосковье около 90 тыс. такси работает по выданным разрешениям. Минтранс Московской области призывает не обращаться за оформлением разрешения к фирмам-посредникам, а получить их самостоятельно на региональном портале госуслуг, в МФЦ или в центрах «Мой бизнес». Услуга предоставляется бесплатно в течение 5 рабочих дней.

Подмосковные компании и ИП в сфере такси смогут получить субсидию по поддержке бизнеса>>