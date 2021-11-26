РИАМО - 26 ноя. Компания Рекитт Бенкизер, выпускающая бытовую химию и средства гигиены, расширила производственную линейку своей продукции в Подмосковье. Теперь компания будет выпускать антибактериальные влажные салфетки Dettol, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Линия по производству салфеток была запущена в рамках контрактного производства на мощностях завода Zet Technology (ЗетТек) в городском округе Чехов. Салфетки будут выпускать в упаковках по 20 и по 60 штук.

«В новую производственную линию в Чехове компания инвестировала 500 тыс. долларов, создав 20 рабочих мест. Собственный завод Рекитт, единственный в России и СНГ, с 2005 года работает в подмосковном городе Клин. За этот период инвестор обеспечил локализацию на уровне не менее 70%, а объем производства предприятия, где трудятся более 270 человек, превышает 74 млн единиц товаров в год», - сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она уточнила, что продукция этого предприятия поставляется во все страны СНГ, в том числе Армению, Азербайджан Белоруссию, Грузию.

По ее словам, благоприятный инвестклимат Подмосковья способствовал компании в запуске новой линейки продукции.