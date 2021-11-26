РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 ноя. Ключи дольщикам дома №17 по улице пришвина в ЖК «Опалиха О3» начали вручать в пятницу, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин, генеральный директор фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Константин Тимофеев, министр жилищной политики Московской области Инна Федотова, врио главы горокруга Дмитрий Волков.

Стасишин подчеркнул, что событие стало возможно благодаря командной работе фонда защиты правд дольщиков, правительства Московской области, администрации Красногорска.

По словам замминистра, главной проблемой стало отсутствие проекта.

«Спасибо большое, что вы дождались! К сожалению, в каждом из проектов «Урбан Групп» все, что вы покупали, было просто на рисунках. Самое сложное было – восстановить проектную документацию, правильно рассчитать нагрузки, чтобы получить комфортные и безопасные квартиры», - обратился к дольщикам Стасишин.

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу в ближайшие годы решить проблему дольщиков.

«Думаю, что в следующем году будет решен вопрос по «Урбан Групп», - заключил заместитель министра.

Тимофеев подчеркнул, что в «Опалихе О3» в настоящий момент не достроен один дом, оставшийся после банкротства застройщика.

«В следующем году мы его обязательно введем, постараемся в первом квартале», - добавил гендиректор фонда.

Федотова от имени губернатора МО Андрея Воробьева поблагодарила дольщиков за терпение и понимание.

«Хочу поздравить вас, друзья-новоселы, и пожелать, чтобы ваша новая история с этим домом была связана только с благополучием и счастьем», - подчеркнула министр.

Волков подчеркнул, что дальнейшая задача администрации – заниматься развитием микрорайона и в целом следить за дорожно-транспортной инфраструктурой и всем тем, что создает здесь комфорт и уют. В данный момент в «Опалихе О3» строится школа на 825 мест и садик на 350 мест.