РИАМО - 26 ноя. ООО «Специализированный застройщик «Гранель-М» нарушило закон о рекламе, выпустив рекламный буклет с информацией о транспортной доступности ЖК «Инновация». Арбитражный суд Москвы признал законными решение и предписание подмосковного УФАС России о нарушении, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В управление обратился гражданин, который сообщил, что в офисе продаж ЖК «Инновация» распространяются рекламные буклеты о транспортной доступности жилого комплекса. В них были указаны заниженные интервалы времени в пути от ЖК до станций метро и МЦД.

Подмосковное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Специализированный застройщик «Гранель-М» по признакам нарушения закона о рекламе. Управление вынесло решение о нарушении и выдало предписание. Не согласившись с ними, руководство организации обратилось в суд.

Арбитражный суд Москвы рассмотрел требования компании, отказал в них и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания подмосковного УФАС России.