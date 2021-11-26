РИАМО - 26 ноя. Специалисты закончили реставрацию лифтовых порталов (декоративных дверных проемов лифтовой кабины) в Маршальском доме, сообщили РИАМО в пресс-службе фонда капитального ремонта города Москвы.

Маршальский дом располагается по адресу: Садовая-Кудринская улица, 28-30. Его построили в 1947 году по проекту, который составили архитекторы Лев Руднев, Владимир Мунц, Виктор Асс и инженер Петр Гнедовский.

Здание имеет 7 этажей, а его фасад украшен полуколоннами с лотосовидными капителями. В доме провели капитальный ремонт, он коснулся и лифтовых порталов. Их также выкрасили в темно-зеленый цвет.

Порталы украшены золотыми наконечниками, напоминающими эмблему на погонах военных высшего офицерского состава, что дополняет общую тематику Маршальского дома.